Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Ein Profischwimmer

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 1vom 03.07.2025
Ein Profischwimmer

Ein ProfischwimmerJetzt kostenlos streamen

Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Folge 1: Ein Profischwimmer

41 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12

Graeme Hall hat alle Pfoten voll zu tun: Zwei Neufundländer vertreiben Dawn und Gordons Familie schon vor der Haustür. Ob sich das ändern lässt? Im Lake District sorgen sich John und Linda um Wasserratte Harris - seine Schwimmleidenschaft könnte ihn früher oder später in Gefahr bringen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
SAT.1 GOLD
Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Alle 1 Staffeln und Folgen