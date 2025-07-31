Schlechte TischmanierenJetzt kostenlos streamen
Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
Folge 10: Schlechte Tischmanieren
42 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 6
Cockapoo Bailey lebt im Dauerfressmodus - kein Essen ist vor ihm sicher, seine Diebstähle sind unaufhaltsam. Außerdem trifft Graeme den blinden Labrador Wispa, der mit seinem stürmischen Mitbewohner Shadow kaum zurechtkommt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Avalon Distribution Limited, Bildrechte: Avalon Factual Ltd (2018)