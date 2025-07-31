Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Schlechte Tischmanieren

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 10vom 31.07.2025
42 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 6

Cockapoo Bailey lebt im Dauerfressmodus - kein Essen ist vor ihm sicher, seine Diebstähle sind unaufhaltsam. Außerdem trifft Graeme den blinden Labrador Wispa, der mit seinem stürmischen Mitbewohner Shadow kaum zurechtkommt.

