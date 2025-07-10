Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Die Schnauzer-Gang

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 4vom 10.07.2025
Die Schnauzer-Gang

Die Schnauzer-GangJetzt kostenlos streamen

Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Folge 4: Die Schnauzer-Gang

42 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 6

Graeme trifft Rachel und Colin, die nach einem Umzug in eine neue Nachbarschaft mit ihren drei Deutschen Schnauzern zu kämpfen haben, was es schwer macht, neue Kontakte zu knüpfen. Außerdem begegnet er Ruby, einem Retriever, der Angst vor harten Böden hat und diese partout nicht überqueren will. Kann Graeme helfen und beiden Familien den Alltag erleichtern?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
SAT.1 GOLD
Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Alle 1 Staffeln und Folgen