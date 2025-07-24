Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Hund gegen Staubsauger

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 7vom 24.07.2025
Hund gegen Staubsauger

Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Folge 7: Hund gegen Staubsauger

42 Min.Folge vom 24.07.2025Ab 6

Graeme trifft Schäferhund Jake, der mit ständigen Ausrastern beim Gassigehen und nächtlichem Bellen seine Halterin Danielle zur Verzweiflung treibt - an erholsamen Schlaf ist nicht mehr zu denken. Später begegnet er einem eifersüchtigen Terrier, der eine Beziehung belastet, und einem Hund, der panische Angst vor Alltagsgegenständen hat.

