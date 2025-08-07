Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
Folge 11: Terror und Triebe
41 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 6
Graeme taucht in drei neue Hundewelten hinein: Er trifft auf zwei Spaniels, die sich ständig in die Quere kommen und einfach nicht vertragen wollen. Ob Graeme eine Technik findet, die beiden zu Gehorsam zu erziehen? Außerdem lernt er den kräftigen Buddy kennen, der sehr wählerisch ist, wenn es um seine Gassi-Begleitung geht, während Terrier Ralph mit seinem frechen Verhalten Frauchens Partnersuche gehörig durcheinanderbringt.
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Avalon Distribution Limited, Bildrechte: Avalon Factual Ltd (2018)