Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
Folge 13: Der Verkehrsrowdie
42 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 6
Die Sängerin Alexandra Burke kämpft mit ihrem temperamentvollen Chihuahua Prince, dessen Eifersucht und Sturheit ihr das Leben schwer machen. Ob Graeme eine Technik findet, die Ausbrüche im Zaum zu halten? Währenddessen bringt ein impulsiver Old English Sheepdog seine Besitzer mit riskanten Ausflügen in den Straßenverkehr in Angst und Schrecken, während ein weiterer Hund, der aus dem Tierschutz gerettet wurde, mit seiner Scheu vor der Außenwelt ringt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Reality
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Avalon Distribution Limited, Bildrechte: Avalon Factual Ltd (2018)