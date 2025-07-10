Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Manische Züge

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 3vom 10.07.2025
Manische Züge

Hunde außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle

Folge 3: Manische Züge

42 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 6

Die aufmerksamkeitssuchende Tinkerbell gibt ihrer Besitzerin keine Minute Frieden - nicht einmal beim Duschen. Graeme Hall will ihr helfen und geht der Sache auf den Grund. Auch Großmutter Tracey braucht Unterstützung, denn ihr Schäferhund Oakley kennt keine Grenzen und macht Wohnwagenurlaube mit der Familie schlichtweg unmöglich.

