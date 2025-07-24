Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 8vom 24.07.2025
43 Min.Folge vom 24.07.2025Ab 6

Drei besondere Fälle fordern Graemes Feingefühl: Ein geretteter Hund misstraut Menschen und reagiert panisch, wenn es ans Kochen geht. Ein Therapiehund meidet aus Angst glatte Böden und ist dadurch stark eingeschränkt. Und ein temperamentvoller Mops sorgt mit seinem aggressiven Verhalten gegenüber anderen Tieren für Spannungen. Geduld und gezieltes Training sind gefragt, um Hund und Halter zu helfen.

