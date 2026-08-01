Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 11: Dylan Myles
40 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Dylan Miles wird in jungen Jahren auf Grund seiner Behinderung gedemütigt und ausgegrenzt. Er beginnt schließlich damit, jeden seiner Peiniger zu ermorden. Nach seiner Flucht aus dem Bunker setzt er seinen Rachezug weiter fort. Dabei hat er es auf eine ganz bestimmte Person abgesehen ...
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Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2026 NBC Universal All Rights Reserved & © Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved