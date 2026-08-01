Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 13: Xander Wax
41 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Xander Wax nutzt das Gift exotischer Tiere, um seine Opfer zu Tode zu bringen. Nach seiner Flucht aus dem Bunker hat er es auf den Reporter Bill abgesehen, den er ebenfalls brutal ermordet. Bex und ihrem Team gelingt es, Wax wertvolle Informationen über Lazarus zu entlocken. Wenig später geraten die Ermittler jedoch in eine gefährliche Falle.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Hunting Party - Die Mörderjagd
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2026 NBC Universal All Rights Reserved & © Season 1: 2025 NBCUniversal All Rights Reserved