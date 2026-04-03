Hunyadi - Aufstieg zur Macht (10/10)Jetzt kostenlos streamen
Hunyadi - Aufstieg zur Macht
Folge 10: Hunyadi - Aufstieg zur Macht (10/10)
84 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 16
Die Belagerung von Belgrad dauert Wochen. Hunyadi will das Bombardement der türkischen Schiffe stoppen. Capestrano lagert mit 20.000 Bauern an der Save, doch Hunyadi drängt zum Abzug, um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden. Der Sturm auf die Burg spitzt sich jedoch zu. Eine alles entscheidende Schlacht gegen die Truppen von Sultan Mehmed nimmt ihren Lauf. Bildquelle: ORF/Beta Film/MR Film/Leo Pintér
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Hunyadi - Aufstieg zur Macht
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16GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 1