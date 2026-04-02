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Hunyadi - Aufstieg zur Macht

Hunyadi - Aufstieg zur Macht (9/10)

ORF1Staffel 1Folge 9vom 02.04.2026
Hunyadi - Aufstieg zur Macht (9/10)

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Hunyadi - Aufstieg zur Macht

Folge 9: Hunyadi - Aufstieg zur Macht (9/10)

55 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Hunyadi zieht nach Wien, um Friedrich von Habsburg zur Auslieferung Ulrichs von Cilli zu zwingen. Stattdessen soll eine Heirat zwischen Hunyadis Sohn und Ulrichs Tochter Frieden bringen. Währenddessen treibt Sultan Mehmed seine Expansion voran, und ein neuer Kreuzzug wird vorbereitet. Besetzung: Gellért L. Kádár (János Hunyadi) Vivien Rujder (Erzsébet) Franciska Töröcsik (Mara) Ernö Fekete (Ulrich von Cilli) Ulascan Kutlu (Sultan Mehmed) László Mátray (Miho Szilágyi) Cornelius Obonya (Friedrich von Habsburg) Thomas Trabacchi (Giovanni da Capestrano) Regie: Robert Dornhelm Attila Szász Drehbuch: Balász Lovas Zsófia Ruttkay Attila Veres Balász Lengyel Mór Bán Bildquelle: ORF/Beta Film/MR Film/The Orbital Strangers Project/Csaba Aknay

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