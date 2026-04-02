Hunyadi - Aufstieg zur Macht (9/10)Jetzt kostenlos streamen
Hunyadi - Aufstieg zur Macht
Folge 9: Hunyadi - Aufstieg zur Macht (9/10)
Hunyadi zieht nach Wien, um Friedrich von Habsburg zur Auslieferung Ulrichs von Cilli zu zwingen. Stattdessen soll eine Heirat zwischen Hunyadis Sohn und Ulrichs Tochter Frieden bringen. Währenddessen treibt Sultan Mehmed seine Expansion voran, und ein neuer Kreuzzug wird vorbereitet. Besetzung: Gellért L. Kádár (János Hunyadi) Vivien Rujder (Erzsébet) Franciska Töröcsik (Mara) Ernö Fekete (Ulrich von Cilli) Ulascan Kutlu (Sultan Mehmed) László Mátray (Miho Szilágyi) Cornelius Obonya (Friedrich von Habsburg) Thomas Trabacchi (Giovanni da Capestrano) Regie: Robert Dornhelm Attila Szász Drehbuch: Balász Lovas Zsófia Ruttkay Attila Veres Balász Lengyel Mór Bán Bildquelle: ORF/Beta Film/MR Film/The Orbital Strangers Project/Csaba Aknay
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