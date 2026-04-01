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Hunyadi - Aufstieg zur Macht

Hunyadi - Aufstieg zur Macht (7/10)

ORF1Staffel 1Folge 7vom 01.04.2026
Hunyadi - Aufstieg zur Macht (7/10)

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Hunyadi - Aufstieg zur Macht

Folge 7: Hunyadi - Aufstieg zur Macht (7/10)

55 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 16

Auf dem Marsch nach Edirne zweifelt Johannes Hunyadi die Entscheidungen von Giuliano Cesarini und Władysław III. an. Gleichzeitig erfährt Erzsébet von Luxemburg, dass die Flotte ausbleibt. Währenddessen sucht Mehmed II. Hilfe bei seiner Mutter Mara Branković, um die Macht zu übernehmen. Besetzung: Gellért L. Kádár (János Hunyadi) Vivien Rujder (Erzsébet) Franciska Töröcsik (Mara) Ernö Fekete (Ulrich von Cilli) Murathan Muslu (Sultan Murad) Elena Rusconi (Giulietta) László Mátray (Miho Szilágyi) Balász Csémy (Janos Vitez) Ulascan Kutlu (Mehmed) Kristzián Csákvári (König Wladislaw) Regie: Robert Dornhelm Attila Szász Bildquelle: ORF/Beta Film/MR Film/Kristof Galgoczi Nemeth

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