Staffel 1Folge 197vom 29.08.2014
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 197: Auge um Auge
45 Min.Folge vom 29.08.2014Ab 12
Martina Sänger verliert bei einem tragischen Unglück in der Nordsee ihre einzige Tochter. Jetzt - sieben Jahre später - veröffentlicht ihr Schwiegersohn seinen ersten Roman. Detailgenau beschreibt der Witwer den Mord an einer jungen Frau, in der Martina ihre Tochter sieht. Besessen von dieser Idee, sticht die Mutter ihren Schwiegersohn im Streit brutal nieder. Rechtsanwalt Christian Vorländer will herausfinden, ob der Roman wirklich das Geständnis eines Mörders ist. Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH