Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 1: Auf der Flucht
Die beliebten Juristen des Dauerbrenners "Richter Alexander Hold" sind zurück und zeigen eine ganz neue Facette ihres Könnens! In dieser Folge setzt Alexander Hold alles daran, eine völlig verzweifelte Frau zu beschützen. Sie wurde vor sechs Jahren brutal vergewaltigt lebt noch immer in Todesangst, denn ihr Peiniger wird in wenigen Stunden aus der Haft entlassen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH