Das Ende einer Partynacht

Das Ende einer Partynacht

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 5: Das Ende einer Partynacht

44 Min.Ab 12

Nachts brechen Schüler in das Schulschwimmbad ein. Am Beckenrand feiert die Gruppe eine ausgelassene Saufparty. Mit tödlichem Ende: Einer der Schüler, Bernd Wagner, wird erschlagen gefunden. Unter Mordverdacht steht der Nebenbuhler des Getöteten, Johannes Kistler. Aber war das Mordmotiv wirklich Eifersucht? Je mehr Rechtsanwältin Benita Brückner über die Schülerclique ausgräbt, desto mehr Personen kommen als brutaler Mörder in Frage, denn der Tote war kein Unschuldslamm.

