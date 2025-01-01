Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kein Entkommen

Kein Entkommen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 12: Kein Entkommen

44 Min.Ab 12

Er gilt im ganzen Ort als Monster: Vor einem Jahr soll der Apotheker Erwin Halmbach einen 17-jährigen Jungen niedergestochen haben. Seitdem wird der 35-Jährige von gesamten Dorf tyrannisiert und muss täglich Angst um sein Leben haben. In seiner Verzweiflung wendet sich der Mann an Rechtsanwalt Stephan Lucas. Der Jurist muss schnell feststellen, dass der Ort ein schmutziges Geheimnis hütet.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

