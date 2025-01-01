Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Letzte Ausfahrt Frauenhaus

Letzte Ausfahrt FrauenhausJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 6: Letzte Ausfahrt Frauenhaus

45 Min.Ab 12

Melanie Gruber durchlebt in ihrer Ehe die Hölle. Sie wird von ihrem Mann regelmäßig schikaniert und geschlagen. Als er sie eines Abends vergewaltigt, sucht sie Hilfe bei Rechtsanwalt Christian Vorländer. In einer Nacht-und-Nebelaktion befreit sie der Jurist aus den tyrannischen Fängen ihres Mannes. Doch die Flucht in die Freiheit wird für die 30-Jährige lebensgefährlich. Ob bei ihrer besten Freundin oder im Frauenhaus, die junge Frau ist nirgendwo sicher ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen