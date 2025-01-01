Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Plötzlich ganz unten

Plötzlich ganz untenJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 11: Plötzlich ganz unten

44 Min.Ab 12

Kerstin Felters hat alles, wovon viele Menschen nur träumen: Sie ist erfolgreiche Designerin, glücklich verheiratet und hat gute Freunde. Doch plötzlich verliert sie alles auf einmal - erst den Job, dann den Mann und schließlich wenden sich ihre Freunde von ihr ab. Christian Vorländer will herausfinden, wer das Leben der 29-Jährigen systematisch zerstören möchte.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen