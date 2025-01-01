Staffel 3Folge 11
Folge 11: Plötzlich ganz unten
44 Min.Ab 12
Kerstin Felters hat alles, wovon viele Menschen nur träumen: Sie ist erfolgreiche Designerin, glücklich verheiratet und hat gute Freunde. Doch plötzlich verliert sie alles auf einmal - erst den Job, dann den Mann und schließlich wenden sich ihre Freunde von ihr ab. Christian Vorländer will herausfinden, wer das Leben der 29-Jährigen systematisch zerstören möchte.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH