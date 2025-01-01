Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 4: Über den Wolken

44 Min.Ab 12

Sven Kögler sprang mit einem defekten Fallschirm in den sicheren Tod. Erst in letzter Sekunde konnte er von seinem Freund mit viel Glück gerettet werden. Es stellt sich heraus, dass der Fallschirm manipuliert war. Wer wollte den 52-jährigen Fallschirmsprunglehrer ermorden? Es beginnt ein Spiel um Leben und Tod, denn plötzlich ist auch noch die Frau des Anschlagopfers spurlos verschwunden.

SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

