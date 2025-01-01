Staffel 3Folge 13
Der Preis der WahrheitJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 13: Der Preis der Wahrheit
45 Min.Ab 12
Klara Willert findet nach 18 Jahren heraus, dass ihr Vater nicht ihr biologischer Erzeuger ist. Sie macht sich auf die Suche nach ihrer wahren Identität. Immer mehr Lügen kommen ans Tageslicht, die Familie Willert allmählich zerstören. Damit nicht genug: jemand will um jeden Preis verhindern, dass Klaras Suche erfolgreich ist und geht dafür über Leichen. Rechtanwalt Christian Vorländer lässt nichts unversucht, um das Geheimnis der ungeklärten Vaterschaft zu entschlüsseln.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH