Der Preis der Wahrheit

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 13: Der Preis der Wahrheit

45 Min.Ab 12

Klara Willert findet nach 18 Jahren heraus, dass ihr Vater nicht ihr biologischer Erzeuger ist. Sie macht sich auf die Suche nach ihrer wahren Identität. Immer mehr Lügen kommen ans Tageslicht, die Familie Willert allmählich zerstören. Damit nicht genug: jemand will um jeden Preis verhindern, dass Klaras Suche erfolgreich ist und geht dafür über Leichen. Rechtanwalt Christian Vorländer lässt nichts unversucht, um das Geheimnis der ungeklärten Vaterschaft zu entschlüsseln.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

