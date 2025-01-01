Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bis auf die Knochen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 3: Bis auf die Knochen

44 Min.Ab 12

Täglich werden in Deutschland bis zu 250 Menschen vermisst gemeldet. Die Hälfte taucht innerhalb einer Woche wieder auf. Anna Hotz leider nicht. Drei Jahre galt sie als vermisst - dann wird eine Leiche gefunden. Für die Polizei steht fest, dass der Ehemann Udo Hotz der Täter ist. Seine Anwältin Isabella Schulien klinkt sich ein. Sie will herausfinden, wer die Frau wirklich von drei Jahren getötet hat.

