Staffel 3Folge 3
Bis auf die KnochenJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 3: Bis auf die Knochen
44 Min.Ab 12
Täglich werden in Deutschland bis zu 250 Menschen vermisst gemeldet. Die Hälfte taucht innerhalb einer Woche wieder auf. Anna Hotz leider nicht. Drei Jahre galt sie als vermisst - dann wird eine Leiche gefunden. Für die Polizei steht fest, dass der Ehemann Udo Hotz der Täter ist. Seine Anwältin Isabella Schulien klinkt sich ein. Sie will herausfinden, wer die Frau wirklich von drei Jahren getötet hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH