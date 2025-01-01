Staffel 2Folge 21
Wer besser lügtJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 21: Wer besser lügt
44 Min.Ab 12
Computer-Hacker Wieland wird wegen Diebstahls privater Kontodaten angezeigt. Aus Panik flieht er vor der Polizei und sucht Hilfe bei Alexander Hold. Wieland behauptet, im Auftrag der Bank gehandelt zu haben. Doch Alexander Hold entdeckt Widersprüche in seinen Aussagen und stellt fest: Bei dem Datenklau geht es um Leben und Tod! Annika Roloff - Wielands Freundin - soll sterben wenn sich der Hacker weigert, die Daten zu liefern ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH