Staffel 2Folge 27
Freier Fall
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 27: Freier Fall
45 Min.Ab 12
Mit einem Autounfall endet die heile Welt der 31-jährigen Marion Bender: Ihr Ehemann rast mit dem PKW in den Tod. Für die junge Witwe geht der Horror weiter, denn die Lebensversicherung will nicht zahlen. Der Grund: Es sieht alles nach Selbstmord aus. Rechtsanwalt Stephan Lucas nimmt den Fall genau unter die Lupe und stellt fest, dass im Autowrack der Kadaver einer Schlange gefunden wurde ...

Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH