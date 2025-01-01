Zum Inhalt springenBarrierefrei
DER STROHMANN

DER STROHMANNJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 57: DER STROHMANN

44 Min.Ab 12

Vor Tanja Schopf steht plötzlich ein völlig fremder Mann, der sich als ihr Bruder ausgibt. Das Problem: niemand glaubt ihr. Sogar Ihr Ehemann und ihre Schwägerin können Tanja nicht verstehen und zweifeln an ihrem Verstand. Sie drohen sogar mit der Psychiatrie. Wer ist der Mann, der behauptet, ihr Bruder zu sein? Rechtsanwältin Isabella Schulien begibt sich auf eine mühsame Spurensuche. Was sie dabei herausfindet, übertrifft selbst ihre schlimmsten Befürchtungen.

SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

