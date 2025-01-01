Staffel 2Folge 57
DER STROHMANNJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 57: DER STROHMANN
44 Min.Ab 12
Vor Tanja Schopf steht plötzlich ein völlig fremder Mann, der sich als ihr Bruder ausgibt. Das Problem: niemand glaubt ihr. Sogar Ihr Ehemann und ihre Schwägerin können Tanja nicht verstehen und zweifeln an ihrem Verstand. Sie drohen sogar mit der Psychiatrie. Wer ist der Mann, der behauptet, ihr Bruder zu sein? Rechtsanwältin Isabella Schulien begibt sich auf eine mühsame Spurensuche. Was sie dabei herausfindet, übertrifft selbst ihre schlimmsten Befürchtungen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH