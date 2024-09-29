Staffel 3Folge 143vom 29.09.2024
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 143: Falsche Fünfziger
44 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12
Der Student Marius Deubert überlässt seine Couch für einige Nächte einer jungen Russin. Über Nacht verschwindet sie. Alles was von ihr bleibt sind 50.000 Euro Falschgeld. Der junge Mann soll etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben. Zugleich wird die Inhaberin einer Modelagentur gefesselt und geknebelt in ihrer Agentur aufgefunden. Christian Vorländer, findet heraus - die Frauen kennen sich. Aber woher? Und wo ist die junge Russin?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH