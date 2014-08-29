Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auge um Auge

Auge um AugeJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 197: Auge um Auge

45 Min.Folge vom 29.08.2014Ab 12

Martina Sänger verliert bei einem tragischen Unglück in der Nordsee ihre einzige Tochter. Jetzt - sieben Jahre später - veröffentlicht ihr Schwiegersohn seinen ersten Roman. Detailgenau beschreibt der Witwer den Mord an einer jungen Frau, in der Martina ihre Tochter sieht. Besessen von dieser Idee, sticht die Mutter ihren Schwiegersohn im Streit brutal nieder. Rechtsanwalt Christian Vorländer will herausfinden, ob der Roman wirklich das Geständnis eines Mörders ist. Bildrechte: SAT.1.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen