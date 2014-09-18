Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Kämpferin

Die KämpferinJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 210: Die Kämpferin

45 Min.Folge vom 18.09.2014Ab 12

Kondome, Freier und Prostituierte im Wohnviertel - die junge Mutter Lilly Hess rastet aus als das Milieu auch den Spielplatz ihrer Tochter einnimmt. Sie knöpft sich den Zuhälter vor und dabei rutscht ihr die Hand aus. Doch damit ist sie wohl zu weit gegangen, denn danach wird sie überfallen, bestohlen und bedroht. Trotzdem will sich die junge Mutter den Straßenstrich im Wohnviertel nicht gefallen lassen und schaltet Stephan Lucas ein. Bildrechte: SAT.1.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen