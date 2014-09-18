Staffel 3Folge 210vom 18.09.2014
Die KämpferinJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 210: Die Kämpferin
45 Min.Folge vom 18.09.2014Ab 12
Kondome, Freier und Prostituierte im Wohnviertel - die junge Mutter Lilly Hess rastet aus als das Milieu auch den Spielplatz ihrer Tochter einnimmt. Sie knöpft sich den Zuhälter vor und dabei rutscht ihr die Hand aus. Doch damit ist sie wohl zu weit gegangen, denn danach wird sie überfallen, bestohlen und bedroht. Trotzdem will sich die junge Mutter den Straßenstrich im Wohnviertel nicht gefallen lassen und schaltet Stephan Lucas ein. Bildrechte: SAT.1.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH