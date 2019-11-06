Staffel 3Folge 226vom 06.11.2019
Folge 226: Wahrheit und vergessen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Alexander Hold überfährt bei einem Motorradausflug beinahe die Seniorin Gisela Berst. Die Rentnerin ist völlig aufgelöst, weil angeblich ein Mann hinter ihr her ist, der sie töten will. Nicht zuletzt wegen ihrer Demenzerkrankung glaubt ihre Enkelin Julia die abenteuerliche Geschichte der 70-Jährigen nicht. Alexander Hold muss dringend herausfinden, ob die Gisela Berst wirklich in Lebensgefahr schwebt. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH