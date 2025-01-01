Staffel 3Folge 34
Schlag ins GesichtJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 34: Schlag ins Gesicht
44 Min.Ab 12
Die Ehe von Jeanette Biegner wird von Tag zu Tag mehr zum Alptraum. Doch die 31- Jährige will kein Opfer mehr sein und schwört, sich gegen ihren cholerischen Ehemann zu wehren. Als ihr Mann tot aufgefunden wird, spricht alles gehen sie. Ist Jeanette für ihre Freiheit zu weit gegangen? Isabella Schulien wird klären, ob die verzweifelte Frau tatsächlich vom unschuldigen Opfer zur eiskalten Mörderin wurde.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH