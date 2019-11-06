Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das gestohlene Kind

Das gestohlene KindJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 36: Das gestohlene Kind

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein neugeborenes Baby ist spurlos verschwunden. Die 20-jährige Romina kann sich nur an den ersten Schrei ihres Sohnes erinnern. Danach Blackout, bis sie im Wald zu sich kommt. Verzweifelt wendet sich die junge Mutter an Rechtsanwältin Isabella Schulien. Eine fieberhafte Suche und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Kann Isabella Schulien dafür sorgen, dass die junge Mutter ihr Baby wieder in die Arme schließen kann? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen