Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Freispruch für den Mörder

Freispruch für den MörderJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 43: Freispruch für den Mörder

44 Min.Folge vom 19.03.2021Ab 12

Der Optiker Bertold Büngen steht wegen Totschlags an Merle Sander vor Gericht. Als er aus Mangel an Beweisen freigesprochen wird, dreht die Zwillingsschwester der Toten durch: Sie greift zur Waffe und will den angeblichen Mörder zur Strecke bringen. Alexander Hold kann den Anschlag gerade noch verhindern. Doch die Schwester ist sich sicher: Das Gericht hat einen Mörder laufen lassen! Und eins steht tatsächlich fest: Wer auch immer der Mörder ist, er läuft noch frei herum ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen