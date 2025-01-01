Staffel 3Folge 57
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 57: 2 Mio € Taschengeld
44 Min.Ab 12
Das oberste Gebot für einen Geldkurier lautet: beschütze deine Ladung! Katja Bromer weiß das, und trotzdem übergibt sie leichtfertig die Schlüssel ihres Transporters. Die 25-Jährige behauptet, sie habe ihrem Chef den Wagen anvertraut, der jedoch bestreitet das. Wurde die junge Frau, die inzwischen verschwunden ist, reingelegt oder ist sie Komplizin in dem Überfall? Christian Vorländer muss herausfinden, wer die Millionen gestohlen hat und wo seine Mandantin ist.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH