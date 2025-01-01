Staffel 3Folge 85
Folge 85: VOM RECHTEN WEG ABGEKOMMEN
44 Min.Ab 12
Martina Draber hat mit ihren 17 Jahren bereits einen erfolgreichen Drogenentzug hinter sich, doch nun bestimmen die gefährlichen Pillen wieder ihr junges Leben. Selbst nachdem sie im Rausch einen schweren Autounfall verursacht und im Krankenhaus landet, ist ihre Sucht nach den Drogen so groß, dass sie flüchtet. Das Mädchen weiß nichts von ihren lebensgefährlichen inneren Verletzungen und so beginnt für Richter Alexander Hold ein Wettlauf gegen die Zeit.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH