In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 11: Nadine - Mein Freund, ein Gangster?
45 Min.Ab 12
Architektin Nadine (30) verliebt sich in Barkeeper Marco. Im Zuge einer Einbruchsserie wird sie überfallen. Nadine glaubt, Marco auf einem der Phantombilder zu erkennen. Doch hat sie sich wirklich so in ihm getäuscht?
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH