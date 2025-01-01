Karin - Gefährlicher HandyfundJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 4: Karin - Gefährlicher Handyfund
45 Min.Ab 12
Karin (28) und ihr Freund Robert entdecken beim Joggen ein klingelndes Handy. Kurze Zeit später wird Robert als mutmaßlicher Entführer verhaftet. Karin ermittelt auf eigene Faust - und bringt sich auf ihrer Suche nach Beweisen in Gefahr.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH