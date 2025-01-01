Bettina - Mord im SchrebergartenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 12: Bettina - Mord im Schrebergarten
44 Min.Ab 12
Bettina (27) entdeckt eine Leiche. Doch während sie die Polizei alamiert, verschwindet diese. Gemeinsam mit ihrem Freund Paul begibt sie sich auf Spurensuche. Dabei kommt Bettina dem Täter gefährlich nah.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH