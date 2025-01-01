Sophie - Ein heimtückischer PlanJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 6: Sophie - Ein heimtückischer Plan
44 Min.Ab 12
Arzthelferin Sophie (32) läuft Hund Balu zu. Doch auf einem Spaziergang führt er sie geradewegs zu einem Tatort. Schnell stellt sich heraus, dass Balus Herrchen in Gefahr ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH