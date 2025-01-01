In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 2: Steffen - Blind vor Liebe
44 Min.Ab 12
Steffen (32) lernt die geheimnisvolle Silya (30) kennen und verliebt sich in sie. Doch die Frau gibt nur wenig von ihrem Vorleben preis. Als Steffen heraus findet, dass sie verheiratet ist, trennt er sich von ihr. Kurz darauf wird Silyas Mann ermordet.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH