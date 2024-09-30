In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 16: Elisa - Geblendet
43 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Als Elisa eines Tages ihren für tot erklärten Ehemann Tony wiederzusehen glaubt, gerät ihr Leben aus den Fugen. Lebt Tony doch noch? Aber warum nimmt er dann keinen Kontakt zu ihr auf? Elisa forscht nach und lüftet ein schrecklliches Geheimnis.
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In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Seven.One Entertainment Group GmbH