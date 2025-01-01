Team Frankfurt - Mord ohne LeicheJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 15: Team Frankfurt - Mord ohne Leiche
44 Min.Ab 12
In der Villa Wagner wird Blut von Maria Wagner gefunden, die spurlos verschwunden ist. Die Frankfurter Kommissare Scheffel und von Nasse haben viele Verdächtige und erleben eine Überraschung, die keiner von beiden erwartet hätte.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
