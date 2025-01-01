Constanze -Gefährliche JuwelenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 39: Constanze -Gefährliche Juwelen
44 Min.Ab 12
Constanze (32) trifft ihren Traummann. Dieser ist Pathologe und findet bei einer Obduktion Diamanten im Bauch einer Leiche. Plötzlich gerät auch Constanze in das perfide Spiel um die Beute ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
