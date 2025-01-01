Simone - Gefährliche BeobachtungJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 11: Simone - Gefährliche Beobachtung
44 Min.Ab 12
Simone (36) fotografiert zufällig zwei Männer bei einer Geldübergabe. Doch die Männer stehlen ihr die Kamera. Obwohl Simone nun keinen Beweis für die mysteriöse Begegnung hat, wird ihr Leben mehr und mehr bedroht.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH