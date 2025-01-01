In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 20: Erik - Abgetaucht
44 Min.Ab 12
Erik (30) und seine Freundin sind begeisterte Hobbytaucher. Als es nach dem Tauchgang zu einem mysteriösem Todesfall kommt, steht Erik plötzlich unter Mordverdacht.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH