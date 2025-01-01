In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 7: Tina - Um ein Haar
44 Min.Ab 12
Tina (32) bemerkt kurz vor dem Start, dass ihr Fallschirm manipuliert wurde. Kurz darauf wird auch noch ein Giftanschlag auf sie verübt. Wer hat es auf ihr Leben abgesehen?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH