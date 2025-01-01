In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 13: Anne - Zur falschen Zeit
44 Min.Ab 12
Anne (36) wird Zeugin eines Banküberfalls. Kurz darauf findet die Polizei einige Hinweise darauf, dass die Bankangestellte mit den Tätern unter einer Decke steckt. Wer will Anne den Überfall in die Schuhe schieben?
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH