In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 12: Ulla - Wo ist Franz?
44 Min.Ab 12
Die Nachbarin von Ulla (40) verhält sich sonderbar. Die sonst freundliche ältere Dame ist verwirrt und launisch. Ulla ist sich sicher: irgendetwas will die Nachbarin um jeden Preis verbergen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH