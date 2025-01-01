In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 3: Mario - Rätselhafter Einbruch
43 Min.Ab 12
Mario (25) passt auf die Wohnung seiner Schwester auf, während diese im Urlaub ist. Doch dann werden alle Wertsachen gestohlen. Einziger Hinweis auf den Täter ist ein rätselhafter Strauß roter Rosen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH