In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 17: Talina - Betreten verboten
44 Min.Ab 12
Zimmermädchen Talina (23) beginnt ihren ersten Arbeitstag in einem neuen Hotel. Doch ein Hotezimmer darf sie nicht betreten. Was hat der geheimnisvolle Gast zu verbergen?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH