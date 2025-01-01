In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 18: Naomi - Geldrausch zu Ostern
45 Min.Ab 12
Naomi (44) ist mit ihrer Familie im Wald beim Ostereiersuchen als Sohn Emil 100.000 Euro findet. Obwohl Naomi das Geld bei der Polizei abgibt, sind die Täter plötzlich hinter der Familie her.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH